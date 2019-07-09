РИАМО – 9 июл. Новые методы диагностики появились в рентгенологическом отделении Ступинской центральной районной клинической больницы, здесь введен в работу инжектор для использования в компьютерной томографии и налажено болюсное контрастирование брюшной и грудной полости, а также сосудов головного мозга, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Болюсное контрастирование при компьютерной томографии является эффективным методом контрастного усиления изображения путем введения в вену пациента специального препарата, это позволяет оценить состояние сосудов и сердца, чашечно-лоханочной системы почек и мочевых путей, уточнить состояние паренхиматозных органов и степень их поражения, дифференцировать сосуды от лимфатических узлов, выявить опухолевые процессы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, методика позволяет значительно шире обследовать пациентов как с онкологической патологией, так и с сосудистой.

«Существенно повышается и точность выявления заболеваний. От этого напрямую зависит качество лечения и улучшение динамики выздоровления пациентов. Особенно это касается пациентов с первичной сосудистой патологией, при которой диагноз необходимо установить в течение 40 минут с момента появления неврологической симптоматики», – дополнила заведующая рентгенологическим отделением Ступинской ЦРКБ Екатерина Кобякова.

Особая ценность компьютерной томографии с болюсным контрастированием заключается в том, что такое обследование позволяет дифференцировать одно заболевание от другого: опасные гнойные процессы от кист, доброкачественные процессы от злокачественных.