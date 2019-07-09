РИАМО - 9 июл. В ближайшее время власти столицы планируют объявить конкурс на разработку концепции развития территории завода имени Хруничева, там должны появится офисы и производственные площадки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«К настоящему времени практически сформировано техническое задание под будущий конкурс на разработку концепции развития территории завода имени Хруничева. Концепция должна предполагать не только возведение здесь национального космического центра, но и создание технопарка и общее развитие площадки», – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что на этой территории должны появиться офисы и производственные площадки ведущих предприятий космической и воздушной промышленности.

«Здесь должны появиться рабочие места, фактически это территория является продолжением большого сити», – добавил Хуснуллин.

Кроме того, строительство центра космических исследований на территории завода имени М. В. Хруничева планируют завершить до 2022 года. Небольшую часть территории также используют под строительство по программе реновации.