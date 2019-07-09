РИАМО - 9 июл. Мастер-планы развития столичных районов будут включать не только градостроительные решения, но и экономическую модель их существования, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Уже сегодня в ежедневном режиме ведется масштабная работа по созданию мастер-планов развития каждого столичного района. Этот документ включает не только градостроительные решения, но и вопросы благоустройства, обеспечения социальными объектами, услугами и сервисами, а также наличия рабочих мест», – сказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что мастер-планы также будут включать в себя экономическую модель развития каждого московского района.

«Перед нами стоит задача комплексного и сбалансированного развития всех районов не только в центре города, но и на периферии», – добавил глава стройкомплекса.

Ранее о разработке мастер-планов развития городских районов на Московском урбанистическом форуме заявлял столичный градоначальник Сергей Собянин.