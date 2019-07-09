РИАМО – 9 июл. В Москве пользователи портала «Активный гражданин» решат, каким должен быть музей ВДНХ, открытие экспозиции приурочено к 80-летию главной выставки страны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На портале «Активный гражданин» 9 июля стартовало народное голосование, посвященное музею ВДНХ. Участники смогут высказать свои пожелания по поводу нового музейно-выставочного проекта», – говорится в сообщении.

Музей ВДНХ откроется 1 августа. Тогда же главная выставка страны встретит свое 80-летие.

«Экспозиция расскажет об истории ВДНХ, а также о людях, которые внесли вклад в ее становление и развитие. Со временем музей будет дополняться с учетом пожеланий москвичей», – поясняется в материале.

Участникам голосования предстоит ответить на два вопроса. Первый относится к содержанию будущей экспозиции: «активные граждане» будут решать, какие темы следует в ней отразить. Предлагаются следующие варианты ответа: «Люди ВДНХ: первые лица страны, знаменитости, истории работников выставки», «История ВДНХ», «Развитие ВДНХ в контексте истории страны» и «Архитектура ВДНХ». Можно выбрать не более двух вариантов ответа, в том числе дать свой.

Второй вопрос касается способов представления материала. «Активным гражданам» предлагаются на выбор мультимедийный формат (видео, фото и аудио), игровые интерактивные зоны, экспозиция архивных документов, экспозиция артефактов с символикой ВДНХ, элементов и деталей объектов выставки.

Также они могут дать свой ответ или переадресовать вопрос специалистам. Каждый участник голосования может выбрать не более двух вариантов ответа. Итоги голосования подведут 31 июля.

Экспозицию музея ВДНХ планируется разделить на пять тематических зон: «Дружба народов», «Смотр побед», «Всенародный университет», «Город чудес» и «Один день на выставке».

«Музейное пространство оборудуют мультиэкраном, состоящим из 12 сегментов, медиаэкраном и интерактивными панелями. Отреставрированные артефакты из музейного фонда ВДНХ разместят на экспозиционных модулях», – отмечается на сайте.