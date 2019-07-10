РИАМО – 10 июл. Работы по установке пролетного строения надземного пешеходного перехода проведут на 28 километре трассы М-7 «Волга» в Балашихе, в связи с этим ночью в среду начнут действовать временные ограничения, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

«В микрорайоне Новский Балашихи ночью 10 и 11 июля запланированы работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода в районе остановки «Школа» на 28 километре трассы М-7 «Волга», – говорится в сообщении.

На период установки вводятся временные ограничения без остановки движения.

«В ночь с 10 на 11 июля и с 11 на 12 июля с 23:00 до 6:00 проезжую часть сузят до двух полос (по одной для каждого направления).

Скорость будет ограничена до 40 километров в час», – добавляется в материале.

Возможный вариант объезда участка (по направлению в область и обратно): съезд на Объездное шоссе, далее по Щелковскому шоссе с выездом по автомобильной дороге Р-109 через город Обухово на трассу М-7 «Волга».

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства.