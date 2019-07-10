РИАМО – 10 июл. Городская поликлиника в Дзержинском заработает в обычном режиме со среды.

Ранее там затопило этажи. Временно исполняющий полномочия главы округа Людмила Иванова оперативно обратилась в областное правительство. Министерство здравоохранения выделило 2,5 миллиона рублей на этот незапланированный ремонт.

Тогда в восстановлении электрики помогла команда специалистов градообразующего предприятия ФЦДТ «Союз» под руководством главного энергетика Василия Кричевцова.