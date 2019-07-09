РИАМО – 9 июл. Активисты городского округа Химки проверили ход ремонта объектов инфраструктуры, расположенных вблизи Куркинского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Осмотр активисты проекта «Народный контроль» начали с фонтана в Барашкинском пруду. Здесь провели ремонтные работы, позже появится освещение, на следующей неделе фонтан вновь заработает.

«Как сделать городской округ более комфортным для жизни – решают сами жители. В рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» активные химчане проверяют магазины, подъезды и места общественного пользования. Вместе со службами ЖКХ они осмотрели территории вблизи Куркинского шоссе. Фонтан в Барашкинском пруду 2 года не работал, сейчас здесь сделали ремонт, на следующей неделе появится освещение. Полным ходом идет благоустройство дворов. Важно своевременно учитывать пожелания жителей. Также комиссии следят за ходом ремонта в подъездах», – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Также в ходе осмотра оценили новую детскую площадку на Юбилейном проспекте. Работы почти завершены, в скором времени она сможет принять детей.

«Современная детская площадка, безопасная, красивая и рядом с домом – это же мечта любого родителя. Ждем открытия! Мы просили эту площадку, и нам ее сделали согласно нашим пожеланиям", – рассказала одна из жительниц округа.

Завершили обход на улице Молодежной – проверили ход ремонта в подъезде дома №30.

В ходе благоустройства необходимо учитывать пожелания жителей, поясняют власти города. По этому адресу владельцы квартир жалуются на слишком близкое расположение автомобильной парковки.

Всего по программе губернатора Московской области «Мой подъезд» в Химках планируют отремонтировать более 700 подъездов.