РИАМО - 9 июл. В столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» вечером во вторник отменили и задержали 36 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» шесть рейсов задержаны, один отменен. В «Домодедове» задержали 16 рейсов, еще 13 отменили.

В «Шереметьеве» и подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.