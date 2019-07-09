РИАМО - 9 июл. Полиция задержала подозреваемого в грабеже женщины в подмосковном Одинцове, женщину ударили у дома и сорвали с нее цепочку, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный около одного из домов на Красногорском шоссе в Одинцове, ударив ее, похитил золотую цепочку. Сумма ущерба составила 43 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 38-летний местный житель», - сообщается на сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.