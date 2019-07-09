РИАМО - 9 июл. Работы по ремонту вестибюля №2 станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки планируют завершить в июле, следует из информационного плаката, размещенного на станции.

«Вестибюль №2 станции «Полежаевская» станет красивее, безопаснее и удобнее. Мы закончим работы в июле 2019 года», – говорится в сообщении.

Пассажиров метро пока просят пользоваться вестибюлем №1 и станцией «Хорошевская» Большой кольцевой линии.

Западный вестибюль станции «Полежаевская» был закрыт в апреле 2018 года. Сначала его планировали открыть 29 декабря 2018 года, затем сроки перенесли на 31 мая, а потом на 30 июня.