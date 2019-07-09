РИАМО – 9 июл. В Солнечногорске проходит фестиваль «Зеленый город», жители городского округа в ходе мероприятия могут получить рекомендации от лучших ландшафтных дизайнеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 8 по 14 июля в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в Солнечногорске проводят фестиваль «Зеленый город», посвященный растениям и декоративным насаждениям. На протяжении недели на фестивале ежедневно будут проводить мастер-классы и выставки достижений растениеводов.

«В рамках фестиваля, который проводят на 2-й Володарской улице в районе дома №5, для посетителей проведут мастер-классы по высадке домашних цветов, растений и садовых декоративных насаждений. Для самых маленьких посетителей аниматоры проведут занятия, посвященные растениям и представителям животного мира, которые можно встретить в средней полосе России», – отмечается в сообщении.

Администратор ярмарочно-выставочного движения Елена Шуруба рассказала, что на мероприятии специалисты расскажут посетителям о декоративной ценности самых обычных, казалось бы, растений, проведут выставки существующих необычных экземпляров древесных и кустарниковых пород.

«Также продемонстрируют современный садоводческий инвентарь, который может облегчить уход за садом и огородом», – дополнила она.

Самый масштабный мастер-класс организаторы планируют провести 12 июля.

«На нем приглашенные флористы расскажут, как можно выращивать растения без воды, как создавать необычные композиции из растений в горшках и поделятся опытом и секретами ухода за различными садоводческими культурами», – заключается в сообщении.