РИАМО - 9 июл. На автодороге Тверь - Уваровка в городском округе Лотошино водитель легкового автомобиля совершил столкновение с трактором, в результате происшествия водитель легковушки погиб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 09:31 на автодороге Тверь - Уваровка водитель автомобиля «Нива» совершил попутное столкновение с трактором. В результате чего водитель «Нивы» погиб, водитель трактора получил травмы различной степени тяжести», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшей аварии.