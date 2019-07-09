РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. В нынешнем году предприятие по производству алкогольных напитков из Балашихи планирует выплатить около 2,2 миллиардов рублей налогов в бюджет Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров во вторник в ходе выездного совещания вместе с представителями администрации председателем совета депутатов Балашихи Геннадием Поповым, председателем общественной палаты горокруга Еленой Жаровой пообщались с руководством предприятия и осмотрели производственные мощности.

«Если говорить про бюджет региональный – Московской области, то в прошлом году налоговые отчисления предприятия составили 1 миллиард 600 миллионов рублей. И в этом году (2019 – ред.) мы планируем выплатить налогов на уровне 2 миллиардов 200 миллионов рублей», – сказал гендиректор предприятия Александр Григорьев.

Он добавил, что в 2018 году предприятие произвело 1,3 миллиона девятилитровых коробов продукции. План на 2019 год – 1,6 миллиона таких коробов.

Юров также рассказал, что в ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с текущей деятельностью завода.

«Предприятие развивается, мощности позволяют наращивать производство. Обсудили все вопросы, связанные с взаимодействием, с учетом развития территории. Завод находится на границе между Балашихой и Реутовым. Есть транспортные проблемы. Мы активно будем включаться и помогать решать эти вопросы», – пояснил Юров.

Предприятие по производству алкогольных напитков работает на территории Балашихи с 1991 года.