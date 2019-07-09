РИАМО - 9 июл. Полиция задержала подозреваемого в грабеже женщины, у нее отобрали мобильный телефон у входа в один из магазинов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный у входа в один из магазинов на улице Молодежная причинил ей телесные повреждения и отобрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции неработающий 27-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья», - сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.