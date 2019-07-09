РИАМО – 9 июл. С 52 по 56 километр федеральной дороги М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе), которая проходит в Сергиево-Посадском городском округе, стационарный комплекс фотовидеофиксации начал определять среднюю скорость движения транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Комплекс теперь фиксирует порог превышения скорости в 20 километров в час на всем участке. Если автомобиль проехал участок с превышением допустимой скорости, то водитель получит штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей.

«С апреля этого года комплекс на среднюю скорость на участке Ярославского шоссе работал в тестовом режиме. Участок выбрали, исходя из аварийности – здесь за 2018 год в результате ДТП погибли три человека, среди которых был один ребенок, и ранено пять человек», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он уточнил, что при выборе места перенастройки камер учитывалось также отсутствие участков, на которых меняется скоростной режим.

Обращали внимание и на отсутствие пересечения в одном уровне регулируемых и нерегулируемых перекрестков в одном уровне, и на наличие наземных пешеходных переходов и светофоров, дополнил министр.

В этом году еще на 100 потенциально опасных участках дорог Московской области планируется перенастроить стационарные комплексы на среднюю скорость. До конца июля фиксация средней скорости будет запущена в эксплуатацию на аварийных участках Новорижского, Новорязанского, Киевского и Ярославского шоссе.

Гержик заверил, что комплексы будут вводить в эксплуатацию поэтапно и с предупреждением водителей.

Фиксация средней скорости позволит снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий и наездов на пешеходов примерно на 30%.

«Так, в местах установки комплексов фотовидеофиксации за первое полугодие этого года количество ДТП снизилось на 26,4%, а количество погибших и раненых на 58% и 27,8% соответственно. Всего на аварийных и потенциально-опасных участках автодорог Подмосковья функционируют более 1,2 тысячи комплексов фотовидеофиксации», – уточняется в пресс-релизе.

За превышение скорости от 40 до 60 километров в час предусмотрен штраф в размере 1-1,5 тысячи рублей, за повторное нарушение 2-2,5 тысячи рублей.

«Штраф за превышение скорости на 60-80 километров в час составит 2,5 тысячи рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение – лишение водительского удостоверения на год. За нарушение скорости свыше 80 километров в час предусмотрены штраф – 5 тысяч рублей или лишение прав на 6 месяцев, повторное нарушение – ограничение прав управления автомобилем на год», – резюмируется в сообщении.

Места установки комплексов фиксации средней скорости на территории Московской области в июле 2019 года:

- М-3 «Украина», 81-84 километр;

- М-5 «Урал», 50-48 километр;

- М-5 «Урал», 40-42 километр;

- М-8 «Холмогоры», 56-52 километр;

- М-8 «Холмогоры», 52-56 километр;

- М-5 «Урал», 41-40 километр;

- М-9 «Балтия», 97-91 километр;

- М-9 «Балтия», 91-83 километр.