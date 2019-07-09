РИАМО - 9 июл. В детских лагерях Черноморского побережья началась третья смена: 1397 подмосковных детей отдохнут по бесплатным ведомственным путевкам в Краснодарском крае и республике Крым, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Дети отправятся в детские оздоровительные организации Краснодарского края, и 101 ребенок по бесплатным путевкам отдохнет в Крыму в детских лагерях «Дружба» и «Юность»», – рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

На курортах Черноморского побережья уже побывало около 3 тысяч детей из Подмосковья. Всего в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года по бесплатным путевкам от министерства социального развития Московской области на курортах Черноморского побережья и Крыма отдохнут около 10 тысяч детей из Подмосковья.

«Во всех детских лагерях имеется собственный пляж, пятиразовое питание, включающее фруктовый полдник, а также развивающие и развлекательные программы. С ребятами работают педагоги, опытные вожатые и аниматоры, обязательно медицинское сопровождение смены», – добавила Фаевская.

В нынешнем году на проведение детской оздоровительной кампании в бюджете Подмосковья и муниципалитетов предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда выделяют из бюджета области, 600 миллионов – из бюджета муниципалитетов.

В этом году по бесплатным путевкам 5,4 тысячи детей из Московской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, запланировали направить на Черноморское побережье Краснодарского края, а 4,5 тысяч – в республику Крым.