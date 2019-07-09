РИАМО - 9 июл. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, согласно которым статус наукограда еще на 15 лет сохранили подмосковные Черноголовка и Протвино, следует из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет сохранить статус наукограда Российской Федерации городскому округу Черноголовка (Московская область) с 30 июня 2019 года сроком на 15 лет», – говорится в документе.

Городскому округу Протвино статус наукограда также продлили на 15 лет с 1 августа 2019 года.

Как отмечается на сайте администрации Черноголовки, стратегическим направлением деятельности организаций научно-производственного комплекса (НПК) городского округа является проведение фундаментальных научных исследований в области физики, химии, минералогии и биологии, а также решение целевых научно-технических задач в интересах обеспечения обороноспособности страны. В состав НПК Черноголовки входят семь институтов РАН.

Как уточняется на сайте администрации Протвина, деятельность организаций НПК городского округа, разрабатывающих и выпускающих инновационную, импортозамещающую продукцию, соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ: безопасность и противодействие терроризму, информационно-телекоммуникационные системы, перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика, науки о жизни.