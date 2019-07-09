РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Две детские площадки установят во дворе домов №№24 и 25 в микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи, объекты установят в рамках проекта комплексного благоустройства дворов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Эта территория (в микрорайоне 1 Мая в Балашихе - ред.) попадает под проект комплексного благоустройства дворов. Он согласован управлением благоустройства (администрации Балашихи - ред.) с жителями микрорайона (1 Мая - ред.). Во дворе домов №№24 и 25 мы установим две детские площадки», – сказал инженер производственно-технического отдела компании-подрядчика Андрей Грибков.

Он добавил, что площадки будут адаптированы для детей разного возраста. Там установят новые скамейки и урны, заменят уличное освещение, проведут озеленение территории и реконструкцию парковочного пространства.

«Жители (микрорайона 1 Мая – ред.) жалуются, что на парковках присутствует вода. Нам нужно будет поднять парковочные карманы, чтобы вода утекала в уличные колодцы», – пояснил Грибков.

Работы по благоустройству дворов в микрорайоне 1 Мая в Балашихе планируют завершить к концу сентября. Всего в 2019 году в Балашихе комплексно благоустроят 49 дворов.