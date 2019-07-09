РИАМО - 9 июл. На Московской железной дороге 8 июля прошли акции, приуроченные к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности, в рамках которых более 3 тысячам пассажиров получили открытки с изображением главного символа торжества – ромашки, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В Москве промоакции прошли на Ярославском и Казанском вокзалах и станции «Лужники» МЦК, а также на вокзалах в Туле, Орле, Курске и Брянске», – отмечается в сообщении.

В Смоленской области в детском оздоровительном лагере «Факел» для отдыхающих детей и их родителей состоялись концерты и спортивные состязания.

С 8 до 12 июля на Ярославском вокзале в Москве и на железнодорожном вокзале в Брянске для пассажиров открыта выставка детских рисунков лауреатов всероссийского конкурса «Семья – душа России».

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с Днем памяти православных святых Петра и Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.