РИАМО – 9 июл. В Химках откроется новый футбольный сезон, уже в эту субботу, 13 июля, клуб городского округа примет на своем поле команду «Авангард» из Курска, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«13 июля 2019 года футбольный клуб «Химки» проведет первый домашний матч нового сезона Футбольной Национальной Лиги. Подмосковный клуб сыграет с «Авангардом» из Курска», – отмечается в сообщении.

«Химки» находятся в числе лидеров после первого тура чемпионата.

«На счету клуба 3 очка и выездная победа над «Лучом» со счетом 5:2. Соперник команды из Московской области в своем первом матче нового сезона дома уступил «Ротору» 0:3», – уточняется в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пояснил, что «Арена Химки» – одно из самых крупных спортивных сооружений в регионе, принимавшее как игры национального первенства, так и матчи в рамках международных клубных турниров и чемпионатов сборных.

«Вскоре стадион примет первую игру нового футбольного сезона между клубом «Химки», для которого он является домашним, и курским «Авангардом». Предстоящее событие привлечет не только немалое количество болельщиков, но и простых зрителей, ведь вход на трибуны будет свободным», – заключил он.