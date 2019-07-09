РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. В рамках первого этапа борьбы с борщевиком Сосновского в подмосковном Красногорске обработали порядка 170 гектаров занятой сорняком территории, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.
«Первый этап обработки от борщевика Сосновского прошел в Красногорске! По многочисленным просьбам жителей, а также для общей безопасности в округе протравили порядка 170 гектаров сорняка», – говорится в сообщении.
Рабочие уже перешли на второй этап обработки гербицидами.
«Полностью работы завершат к сентябрю», – заключается в сообщении.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии