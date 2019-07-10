РИАМО - 10 июл. Молокоперерабатывающий завод «Ростагрокомплекс», расположенный в Пушкинском городском округе, презентует новую линейку высококачественной продукции.

В рамках рабочей поездки 10 июля министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин посетит завод «Ростагрокомплекс» и ознакомится с новой продукцией предприятия.

«Один из крупнейших заводов по переработке молока и производству молочной продукции в Московской области подготовил к выпуску целую линейку премиальных продуктов наивысшего качества, а также линию для детей. Это и творожки, и творожная масса, творог, сметана», – отметил Разин.

Завод «Ростагрокомплекс» находится в Пушкинском городском округе. В эксплуатацию был введен в 1999 году. Предприятие имеет более 300 наград и медалей, более 100 из которых золотые.

«Сегодня здесь перерабатывается более 180 тонн молока в сутки и выпускается молочная продукция более 100-110 тонн в сутки. Молоко поставляется ежедневно из фермерских хозяйств района, а также других близлежащих округов Подмосковья», – отметил Разин.

Продукция предприятия выпускается под торговыми марками «Ростагроэкспорт», «Б.Ю. Александров», «Ностальгия» и «Советские традиции».

Ассортимент завода составляют более 200 наименований продукции, среди которых широко известные глазированные сырки, сметана, творожная масса, плавленые сыры, творожные десерты. Вся продукция востребована не только в столице и области, но и далеко за его пределами.

Предприятие использует как классические, так и современные технологии, что позволяет выпускать продукты по традиционным рецептам в современной упаковке в соответствии с требованиями нормативной документации для разных рыночных ниш и обеспечивает наиболее широкий охват рынка.

«В настоящее время на предприятии работает около 1,2 тысячи человек», – заключил министр.