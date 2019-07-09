РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске 11 июля с жителями нескольких домов поселка МИС обсудят планы комплексного благоустройства дворов на 2020 год, сообщается на сайте администрации округа.

«Встреча с жителями поселка МИС (дома с №№1 по 8) по вопросу обсуждения планов благоустройства дворовой территории на 2020 год состоится 11 июля. Она пройдет по адресу: городской округ Подольск, поселок МИС, дом №1. Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Администрация округа пригласила жителей вышеуказанных домов принять участие в мероприятии.