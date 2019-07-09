РИАМО – 9 июл. Почти 300 врачей были приняты на работу в медицинские учреждения Подмосковья с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2019 года в учреждения здравоохранения Московской области трудоустроились 272 врача, 218 из которых – участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, а также 55 узких специалистов», – отмечается в сообщении.

Устранение кадрового дефицита в подмосковных медорганизациях – это одна из приоритетных задач областного Минздрава.

«Важно сделать так, чтобы в Московской области работали высокопрофессиональные специалисты, а население могло получить полноценную квалифицированную медицинскую помощь», – уточнила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

В этом году в Подмосковье планируется принять на работу более 500 врачей первичного звена и узких специалистов.

«На сегодняшний день среди лидеров по привлечению можно выделить учреждения здравоохранения Домодедова, Химок и Истры», – заключается в материале.