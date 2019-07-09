РИАМО - 9 июл. Жителям Подмосковья объявили, что 15 июля стартует эксперимент по цифровой маркировке молочной продукции, так, маркировке подвергнут молоко и сливки, йогурт и кефир, сливочное масло, сыры и творог, а также мороженое, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Правительство Российской Федерации приняло постановление №836 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации». Это мероприятие продлится до 29 февраля 2020 года. Поучаствовать в нем смогут производители и импортеры указанных товаров, оптовые и розничные продавцы, организации, оказывающие услуги питания.

«Основными целями эксперимента являются: апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов молочной продукции, в том числе контрафактной, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей», – отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Также эксперимент проведут ради анализа целесообразности введения обязательной маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции; оценки эффективности и результативности отраслевого компонента «молочная продукция» государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Участие в эксперименте добровольное, обязательная цифровая маркировка молочной продукции пока не предусмотрена.