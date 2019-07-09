РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В Подольске в 2020 году планируют расселить более 330 жителей аварийных домов, в настоящее время администрации округа рекомендовали разработать дорожную карту по реализации данного проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Во вторник министерство строительного комплекса Московской области провело совещание с администрацией городского округа Подольск по вопросу расселения аварийного жилищного фонда в 2020 году. Совещание провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин.

«На сегодняшний день в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городском округе Подольск в 2020 году планируется к расселению 333 жителя из 114 аварийных жилых помещений площадью 5111,31 квадратных метров. На совещании обсуждался вопрос строительства двух жилых домов в Подольске, заказчиком которых выступает администрация. Администрации округа было рекомендовано разработать и предоставить в министерство строительного комплекса дорожную карту по реализации проекта», – говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие председатель комитета по строительству городского округа Подольск Сергей Цаплинский и представители проектной организации ООО «АБ Бинолим» Александр Грамматчиков и Александр Лариков.