РИАМО - 9 июл. С 10 по 21 июля в парке искусств «Музеон» будет проходить VIII международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019, гостей ожидают лекции, семинары, тренинги, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

VIII Moscow Flower Show 2019 – крупнейший в России международный фестиваль в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В церемонии открытия планирует принять участие руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

«Moscow Flower Show – это неделя высокой моды садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представят новые тенденции в ландшафтной индустрии. В программе фестиваля лекции, семинары, тренинги», - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено юным гостям, для которых организаторы предусмотрели ряд игровых мастер-классов и конкурсов.

«В 2019 году впервые в России на площадке Moscow Flower Show 2019 пройдет I международный конкурс топиарного искусства Topi-Art, в котором примут участие российские и зарубежные мастера», - добавляется в материале.

В третий раз на Moscow Flower Show пройдет День воды. Оно посвящено привлечению внимания к проблемам экологии, охраны окружающей среды и сохранения водных ресурсов.

MFS-2019 предлагает принять участие юным посетителям в конкурсе детских проектов – «Планета цветов». Это традиционный конкурс садов, созданных детьми по своим рисункам. В этом году тема детского конкурса «Мир, который я люблю».