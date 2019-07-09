РИАМО - 9 июл. Вместо проданного в этом году ресторана «Прага» на улице Арбат в столице откроется еще один фуд-маркет, сообщил ресторанный критик Александр Сысоев.

Здание ресторана «Прага» в центре Москвы реализовали на торгах за 1,4 миллиарда рублей весной этого года, его купил ресторатор Мирослав Мельник.

«На месте ресторана «Прага» появится еще один фуд-маркет. Кто будет управлять пока неизвестно, но туда же, по слухам, планируют согнать и всех продавцов матрешек. Что выйдет в итоге, покажет время, но пока в голове рисуется странная картина», - написал Сысоев в своем Telegram-канале.

Площадь здания бывшего ресторана составляет 9,973 тысячи квадратных метров. Здание выкупил известный ресторатор Мирослав Мельник. В числе проектов бизнесмена – рестораны «Версаль», «Изуми» и «Три пескаря», а также Черемушкинский рынок.

«Прага» являлась одним из культовых ресторанов столицы. Историческое здание было открыто домовладелицей Верой Фирсановой в 1872 году и сначала работало как трактир. В свое время ресторан посещали писатели Антон Чехов и Лев Толстой, художник Илья Репин, а Владимир Маяковский даже посвятил ему стихотворение.