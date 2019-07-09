РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Специалисты Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ЦГОЧС) Балашихи напомнили жителям горокруга о правилах безопасности на водоемах, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Нельзя купаться в необорудованных местах, раскачивать плавательные средства, прыгать с них в воду, нырять с причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, подавать крики ложной тревоги, плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, представляющих опасность для купающихся, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах», – сказал директор Центра по делам ГО и ЧС Балашихи Дамир Гатаулин.

Он добавил, что на водоемах особенно опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте, так как можно удариться головой о грунт, корягу, сваю, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

По его словам, нельзя нырять с плотов, лодок, пристаней и других плавучих сооружений, так как под водой могут быть бревна, сваи, рельсы, железобетон. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных.

Кроме того, не рекомендуется купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями и растительностью.

Во время отдыха у водоемов необходимо также поддерживать чистоту, соблюдать общественный порядок, меры безопасности и правила поведения.