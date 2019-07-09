РИАМО – 9 июл. Перечень мест установки камер фотовидеофиксации разместили на сайте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Вы просили – мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», – говорится в сообщении.

Сотрудники ЦОДД подчеркивают, что камеры отлично видно издалека, «и каждый навигатор о них знает».

Президент России Владимир Путин 26 июня, выступая на Госсовете по развитию безопасных и качественных дорог, заявил, что дорожные службы не должны скрывать места расположения камер видеонаблюдения.

Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало на своем сайте полный перечень мест стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации. Стационарные комплексы размещены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году. Для удобства автолюбителей опубликован также список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации.