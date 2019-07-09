РИАМО - 9 июл. Более 650 жителей Рузского городского округа переселят из аварийного жилья в 2019-2020 годы, эти цифры прозвучали в ходе совещания министерства строительного комплекса Подмосковья с администрацией Рузского округа по вопросу, связанному с расселением аварийного жилищного фонда в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Совещание посвятили вопросу расселения аварийного жилищного фонда в 2020 году. Его провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин. В мероприятии со стороны администрации также приняли участие первый заместитель главы администрации Рузского городского округа Владимир Шевяков и начальник отдела капитального ремонта и строительства Ольга Денисова.

«На сегодняшний день в Рузском городского округе планируется к расселению в 2019 – 2020 годах 660 жителей из 290 аварийных жилых помещений площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Динамика выполнения необходимых мероприятий по приобретению (возведению) жилья высокая. Уже приобретены 133 квартиры для 312 жителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе совещания обратили внимание представителей администрации на реализацию целевых показателей в 2020 году и рекомендовали в III квартале 2019 года объявлять аукцион на заключение муниципальных контрактов для приобретения жилых помещений.

По итогам совещания администрации Рузского городского округа рекомендовали провести актуализацию информации в части решения вопросов по реализации целевого показателя в 2020 году и направить дорожную карту в министерство строительного комплекса Московской области.