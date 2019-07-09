РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Во дворах подмосковного Красногорска продолжается ямочный ремонт, уже ликвидировали 20% оцифрованных ям, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В администрации округа провели заседание коллегии. На повестку дня вынесли вопросы реализации программ благоустройства и хода ямочного ремонта во дворах.

«Заместитель главы администрации по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич рассказал о ходе ямочного ремонта во дворах. 20% от оцифрованных ям уже ликвидировано, продолжается работа по инвентаризации дорожного покрытия во дворах», – говорится в сообщении.

В текущем году в округе запланировали комплексное благоустройство 32 дворов. Кроме того, по программе губернатора обустроят семь больших игровых площадок.

«Все работы идут согласно графику», – отмечается в сообщении.