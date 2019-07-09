РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Детский сад на 250 мест построят в ЖК «Большое Путилково» в подмосковном Красногорске к 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство выдало разрешение на строительство детского сада вблизи деревни Путилково.

«В рамках комплексной застройки на территории ЖК «Большое Путилково» к 2021 году будет построен детский сад на 250 мест. Также в жилом комплексе запланировано возведение школы на 1 250 учеников», − сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В трехэтажном детском саду разместят 11 групп. В учреждении предполагается 70 сотрудников. Застройщиком выступает ГК «Самолет».

«По плану первая очередь ЖК «Большое Путилково» будет сдана летом 2021 года. Суммарно будет заселено более 2000 квартир, и в этом же году жители смогут отдать детей в новый детский сад», – отметил коммерческий директор ГК «Самолет» Дмитрий Волков.

Он добавил, что все социальные проекты в ЖК строятся по индивидуальному дизайну: яркие элементы, простая и понятная навигация, достаточное количество спортивных и творческих зон.

«Все, чтобы дети росли и развивались в комфортных условиях», – заключил Волков.