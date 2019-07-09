РИАМО - 9 июл. Пожар ликвидировали в бане в городском округе Домоедово, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:38 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, Племхозский проезд, дом 13», - сообщается на сайте.

В 16:30 пожар был ликвидирован. С ним боролись две единицы техники и семь человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.