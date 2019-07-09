РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июл. Водителей общественного транспорта Люберец могут оштрафовать или уволить за прием оплаты проезда посредством перевода средств на личную карту, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

Пассажиры общественного транспорта в городском округе Люберцы неоднократно становились свидетелями факта оплаты проезда на личную карту или мобильный телефон водителя.

«Уважаемые жители городского округа! Если в вашем присутствии водитель потребовал оплатить проезд переводом денег на его личную карту, сообщите номер маршрутного автобуса, дату и время нарушения в управление транспорта и организации дорожного движения администрации по телефонам: 8(495)554-14-11, 8(495)503-44-00. За подобное нарушение водителям грозит наказание в виде штрафа или увольнения», – говорится в сообщении.

Водители объясняют свои действия якобы «неработающим терминалом» или «отсутствием бумаги для чека». По фактам взимания платы за проезд, минуя терминал, сотрудниками управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа, представителями перевозчиков и транспортной инспекции была проведена проверка. Она подтвердила нарушения правил перевозки пассажиров на общественном транспорте.