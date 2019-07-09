РИАМО - 9 июл. Ведущий специалист лаборатории микробиологии «ИЛ Тест-Пущино» Алексей Журавлев стал одним из призеров всероссийского конкурса картин в Чашках Петри, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Организатором необычного творческого соревнования выступила компания «БиоВитрум», которая предложила микробиологам всего мира проявить фантазию и использовать свой повседневный инвентарь для исследований в нестандартной ситуации.

«Чашка Петри – лабораторный сосуд для культивирования колоний микроорганизмов, который заполняют питательной средой, а после проводят посев микроорганизмов. Его изготавливают из прозрачного стекла или пластмассы диаметром 50-100 миллиметров и высотой около 15 миллиметров», — отмечается в материале.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в творческом конкурсе в качестве «красок и карандашей» использовали посев микробиологических культур, имеющих различные цвета и оттенки. Таким образом, чтобы получить картину в чашке Петри требуется проделать очень кропотливую и точную работу.

«Этот конкурс призван показывать, что обычную работу микробиологов можно превратить в настоящее искусство и раскрыть таланты сотрудников микробиологических лабораторий. В этом году участники не только из России, но и зарубежных стран, прислали на суд жюри более 60 работ. Темой конкурса был «Триптих из чашек Петри»: три разные картины в трех чашках, объединенные общим смыслом», — сообщил Хромов.

Награждение победителей состоялось в рамках XXII Всероссийского конгресса по медицинской микробиологии, клинической микологии и иммунологии (XXII Кашкинские чтения) в Санкт-Петербурге.

Компания «ИЛ Тест-Пущино» - это независимый центр по испытаниям пищевой продукции, кормов, воды, биоматериала и лекарственных препаратов, расположенный в наукограде Пущино Московской области.