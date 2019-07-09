РИАМО - 9 июл. В составе пешеходного моста Андреевский в парке Горького столицы заменят лифтовое оборудование, там появятся два подъемных сооружения для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Столица реализует программу по формированию доступной среды для маломобильного населения. Пандусы, подъемные платформы и лифты – лишь часть той работы, что проводит правительство города. Запуск специального транспорта, приспособление социальных и образовательных объектов, оснащение домов и квартир средствами безопасности и связи: город становится доступным и удобным для людей с различными возможностями», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На мосту запланирована установка двух пассажирских лифтов для обслуживания маломобильных групп населения. Грузоподъемность лифтов составит 630 килограммов.

В рамках утвержденного перечня работ будет производиться демонтаж существующих подъемников с гидравлическим приводом, металлических конструкций лифтовых шахт и стеклянных панелей ограждений, разборка монолитных железобетонных парапетов шахт.

Далее будут устроены новые приямки и внутренние металлические каркасы лифтовой шахты, установлены детали для крепления лифтовых направляющих и монолитные железобетонные парапеты. Последние облицуют гранитными плитками.

«Длина Андреевского моста в парке Горького составляет 620 метров, из которых 135 метров – это один центральный русловый пролет, его ширина – почти 16 метров. Каким мы его знаем, мост существует с 1999 года, но примечательно то, что его почти целиком переместили из другой точки Москвы», — отметил Леонов.

Он уточнил, что конструкции старого железнодорожного моста, построенного в 1908 году по проекту инженеров Лавра Проскурякова, Петра Каменцева и архитектора Александра Померанцева, переместили по Москве-реке при помощи барж. До этого сооружение было частью малого кольца Московской окружной железной дороги.