Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском со 2 апреля открыт для всех желающих. Любители животных получили уникальную возможность заглянуть в «генетический ковчег», где сохраняют популяции редких и исчезающих видов Корреспондент РИАМО отправился в зоопитомник и выяснил, что показывают на экскурсии, и ради чего стоит ехать почти за 100 км от Москвы.

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Тернистый путь

Зоопитомник под Волоколамском существует уже 25 лет, но пропасть туда можно было только в рамках экотура, которые проводились с 2017 года, причем за немалые деньги – порядка 5 тысяч рублей с человека.

Теперь же побывать в Центре воспроизводства Московского зоопарка может любой желающий, заплатив всего 400 рублей, а детям до 6 лет вход бесплатный. За отдельную плату в 100 рублей можно попасть в серпентарий и даже потрогать змей.

В отличие от Московского зоопарка, свободного прохода по территории зоопитомника нет: здесь водят только организованные группы. Старт экскурсий в 11:00, 13:00, 14:30 и 16:00. Приехать на экскурсию можно в любой день, кроме понедельника. Билеты покупаются на месте, бронировать места не нужно.

А вот что касается проезда, то отправляться в питомник стоит с утра пораньше и желательно на личном автомобиле. Автобус от Волоколамска ходит только до поселка Сычево, дальше до питомника – 3 км пешком по грунтовке либо ловить редкую попутку, что оказалось нереально. С такси до места – проблема.

Как выяснилось на обратном пути, от питомника можно вызвать местное волоколамское такси и за 500 рублей доехать до ж/д станции Чисмена Рижского направления.

В билетной кассе питомника можно купить сувениры и бутылочку воды за 60 рублей. Перекусить тут негде, так что захватить перекус стоит с собой, особенно если вы с детьми.

Пешая экскурсия по зоопитомнику длится около 1,5 часов, а посещение серпентария – 40 минут. На экскурсию в 13:00 собралось человек 30, половина из них – дети. Возле уютной детской площадки со скамейками посетителей забирает автобус и везет к месту начала экскурсии.

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Самые опасные питомцы

Зоопитомник занимает площадь в 200 гектаров и состоит из четырех секторов: парнокопытные, хищники, птицы и змеи. Здесь работают около 200 сотрудников, то есть почти по одному на каждого питомца. Центр участвует в 16 программах по разведению редких и исчезающих видов.

Однако, отправляясь в питомник, стоит иметь в виду, что вам не покажут все 160 видов животных, включая 78 краснокнижных, которые здесь содержатся, экскурсия проходит выборочно.

В отличие от зоопарка, в питомнике довольно много ограничений: например, к приматам гостей не пускают – специалисты не разрешают. Возможно, гориллам и шимпанзе некомфортно под любопытными взглядами и возгласами посетителей.

Решетки и заборы в зоопитомнике зачастую очень плотные, а некоторые из них в целях безопасности находятся под напряжением, о чем предупреждают таблички.

«Вот это – сычуаньский такин», – говорит экскурсовод Эмиль, указывая на животного, по виду напоминающего козла, за тройным забором. Ограда вольера неслучайно находится под напряжением – для того, чтобы он не попытался его снести, объясняет сотрудник. Такое уже бывало. Такин из-за силы удара относится к первому классу опасности, как и белый медведь, самый опасный хищник на планете, отмечает Эмиль.

По словам экскурсовода, все животные делятся на пять категорий по степени опасности. Первая – у белых медведей, амурских тигров и сычуаньских такинов. Пятая, самая низкая – у пугливых джейранов, которые удерут от человека при первой возможности.

Помимо такинов, в отделе парнокопытных можно издалека увидеть джейранов, вблизи – лошадей Пржевальского и киангов – крупнейших ослов. Одинокая жирафиха Глафира гостей игнорировала и спокойно паслась в своем загоне.

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Хитрая росомаха и ленивые медведи

Пара белых медведиц в этот день были не в восторге от жары. Одна из них – 25-летняя мама 15 медвежат – курсировала по загону, периодически вставая на ограду передними лапами, чтобы почесаться. Вторая самка, помоложе, сначала заинтересовалась гостями, но вскоре отправилась плескаться в бассейне.

Сфотографировать белых медведей вряд ли удастся: их отделяет от посетителей не только стекло, как в Московском зоопарке, но и мощный забор.

«Все эти меры безопасности неспроста. У нас был случай, когда из загона сбежал тигр, и его пришлось ловить», – отмечает Эмиль. Еще более крутая история, по его словам, вышла с росомахой: она сделала подкоп в своем вольере и повадилась гулять в ближайший поселок. Домой возвращалась только для того, чтобы перекусить. Зоологам пришлось устраивать засаду и караулить беглянку, чтобы прекратить ее побеги.

Из хищных кошек в зоопитомнике можно посмотреть на гепардов, амурских тигров и дальневосточных леопардов. Нам повезло – все эти прекрасные кошки решили попозировать гостям.

Правда, рассмотреть их во всей красе опять же помешали защитные сетки.

В секторе с птицами посетителям показывают орлов, кур, очень шумных попугаев и где-то вдалеке – японских журавлей.

В этом плане время для визита оказалось неудачным: многие из пернатых высиживают яйца. А вот хохлатому моллукскому какаду визит гостей явно был в радость: он буквально повис на решетке, совершенно забыв о высиживании яиц.

Между тем, за 1,5 часа экскурсии напрашивается вопрос о том, зачем любителям фауны ехать так далеко, если в зоопарке можно увидеть больше зверей, и видно их лучше. Возможно, фишкой зоопитомника могла бы стать демонстрация работы зоологов, но пока этого нет.

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Пригреть на груди змею

Впрочем, одно место в зоопитомнике особенно запоминается – это местный серпентарий, хотя он и небольшой по площади.

Вдоль стен расставлены стеклянные террариумы, в которых под светом электрических ламп греются всевозможные змеи. В отдельных контейнерах живут змеи-подростки. Завершает картину стеклянный инкубатор, в котором при определенной температуре созревают змеиные яйца.

«Змеи прекрасно чувствуют человека: если ты спокоен, спокойна и змея», — рассказывает одна из сотрудниц серпентария, которую обвивает внушительная по размерам ложная кобра.

По ее словам, змеи не любят, когда человек нервничает, не любят резких движений. Но совсем необязательно, что змея укусит, успокаивает она.

По очереди на глазах у посетителей из террариумов и контейнеров достают самых разных змей – от маленького ужа до крупного питона: все они, конечно, не ядовиты.

Девушку окружает толпа детей, визжащих от восторга, которым по очереди дают аккуратно гладить змей. Взрослым тоже выпадает такой шанс: оказывается, змея отнюдь не холодная, как многие думают. На ощупь она похожа на стоящее в комнате кожаное кресло.

«Конечно, змеи вряд ли способны различать людей и узнавать их, но змеиное поведение очень интересно», – говорит сотрудница серпентария.

Для того, чтобы из яиц вылупились маленькие змеи, они должны постоянно находится при строго определенной температуре. Змея поддерживает ее своим телом. Был случай, когда температура яиц немного повысилась – тогда змея залезла в воду, охладила свое тело до нужной температуры и поползла к яйцам играть роль охладителя.

Дети, погладив больше десятка змей за 40 минут, уходили из серпентария в полном восторге. «Сбылась моя мечта – потрогать змею!», — восхищался один из мальчиков.

Самые смелые смогут почувствовать себя деревом: здесь дадут подержать на руках ложную кобру. Ее длина не очень велика по змеиным меркам – метра 1,5 или немногим больше. Но когда она обвивает руку, ты чувствуешь удивительную силу этого животного. В этот момент понимаешь, что 100 рублей за билет в серпентарий — возможно, лучшая инвестиция за посещение.

Серпентарий – безусловно, самое интересное, что есть в зоопитомнике. Между тем, именно контактность и возможность общаться с дикими животными могла бы стать фишкой Центра, который обеспечил бы мощный приток посетителей.

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