РИАМО - 9 июл. На сегодняшний день на территории Московской области строят почти 29 миллионов квадратных метров недвижимости, всего работы проходят на 5,3 тысячи объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова подвела итоги работы ведомства за I полугодие 2019 года.

«Сегодня в активной строке в регионе почти 29 миллионов квадратных метров, в том числе более 11 миллионов квадратных метров жилья и более 17 миллионов квадратных метров нежилых объектов. С начала года введено в эксплуатацию более 3,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. В том числе около 1,99 миллиона квадратных метров приходится на многоквартирные дома», - говорится в сообщении.

Также в министерстве проанализировали строительные фирмы по объему площади введенных в эксплуатацию объектов. Тройка лидеров Московской области по итогам I полугодия выглядит так: ГК ПИК – (332 тысячи квадратных метров), ГК «Самолет» (254 тысячи квадратных метров) и ГК МИЦ (128 тысяч квадратных метров).

На остальных застройщиков Московской области приходится 64% от всего объема введенного жилья.

По данным за первые 6 месяцев текущего года в Подмосковье работают более 360 строительных компаний.