РИАМО – 9 июл. Реставраторы рассчитывают найти еще три уникальных авторских модели барельефов на ВДНХ во время реставрации павильона «Кыргызстан», сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Мы надеемся, что оставшиеся три модели барельефов также будут обнаружены», – сказал Емельянов.

Он рассказал, что реставраторы в рамках работ обнаружили три авторских модели барельефов на фасаде павильона. Их планируется экспонировать.

«В этом году реставраторы, занимаясь реставрацией, обнаружили авторские модели, которые и были отлиты в подлинные барельефы на фасаде павильона. Интересно, что из шести барельефов обнаружены три модели. Мы можем наблюдать, как отличается модель от того, что авторами воплощено на стадии строительства. Планируется, что три модели будут музеефицированы, представлены на главной выставке нашей страны», – заключил Емельянов.

Павильон «Кыргызстан» обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, изначально назывался «Эстонская ССР», его построили в послевоенные годы для демонстрации достижений этой республики. Экспозиция выставки была посвящена промышленности, сельскому хозяйству и культуре Эстонии. В 1964 году в связи с переходом ВДНХ на отраслевой принцип показа павильон был переоборудован под экспозицию «Биология».