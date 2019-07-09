РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Два новых детских сада в Королеве планируют достроить и сдать в эксплуатацию до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Во вторник в Центре бюджетного строительства министерства строительного комплекса Московской области состоялось совещание по вопросу завершения строительства объектов дошкольного образования в городском округе Королев на улице Циолковского, 12 и Карла Маркса, 12А. В совещании приняли участие представители администрации округа и генподрядных организаций.

«Завершить строительные работы и ввести детские сады в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В настоящее время на объектах образования ведутся работы по кладке несущих конструкций и наружных стен здания, а также монтаж внешних инженерных сетей.

По проекту, каждый детский сад будет представлять собой 3-этажное здание общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. В новом строении разместятся группы со спальнями и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Кроме того, будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, предполагающие обустройство спортивных и игровых площадок, установку теневых навесов, а также комплексное озеленение территории учреждения.

Каждый детский сад рассчитан на 190 мест.

«Министерством строительного комплекса перед всеми участниками строительства поставлена задача ускорить темпы работ на всех объектах и ввести детские сады в эксплуатацию в установленные сроки», – говорится в сообщении.

Строительство объектов образования ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.