РИАМО - 9 июл. Возгорание ликвидировали в дачном доме поселка Манихино городского округа Истра, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:53 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Истра, поселок Манихино, СНТ «Вокалист».

«В 14:48 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - сообщается на сайте.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.