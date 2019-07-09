РИАМО - 9 июл. По предписаниям Госадмтехнадзора в Раменском городском округе восстановили 20 объектов наружного уличного освещения, ликвидация оставшихся выявленных двух нарушений находится под контролем инспекторского состава территориального отдела, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В зоне особого внимания инспекторов – освещение тех участков, где наиболее необходима хорошая видимость: в местах поворотов и выездов на дорогу с автомобильным движением, местах проведения земляных и ремонтных работ. На устранение нарушений в указанных местах отводятся минимальные сроки, так как в данном случае речь идет о безопасности детей.

«Благодаря мерам, принятым инспекторами территориального отдела №16 Госадмтехнадзора, на дороге федерального значения М-5 «Урал» восстановлена линия освещения, расположенная в селе Ульянино, дом №17/1 на переходно-скоростной полосе, ведущей к объектам дорожного сервиса - строительному рынку и магазину», — отметил главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

В материале добавляется, что по предписанию инспектора ведомства Московской области в городе Раменское по улице Красноармейская обустроено аварийное освещение места производства земляных работ. Работы осуществлялись в непосредственной близости от проезжей части улицы. Отсутствие освещения в данных случаях несло реальную угрозу жизни и здоровью людей.