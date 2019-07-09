РИАМО – 9 июл. Благодаря принятым органами прокуратуры мерам реагирования улучшена ситуация с обработкой багажа в аэропорту «Шереметьево», так, в отношении некоторых авиаперевозчиков возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Генеральной прокуратурой РФ в связи с распространением в СМИ сообщений о массовых задержках обработки багажа в аэропорту «Шереметьево» организовано проведение проверки соблюдения прав пассажиров.

«По заявлениям пассажиров об оказании авиакомпаниями «Аэрофлот – российские авиалинии» и «Северный ветер» услуг воздушной перевозки, не соответствующих требованиям законодательства, в отношении указанных перевозчиков и их должностных лиц возбуждено 38 дел об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления оператором аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Помимо этого, в расписание рейсов терминала D аэропорта «Шереметьево» внесены изменения: обслуживание 18 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот – российские авиалинии», «Северсталь», «Россия» и «Уральские авиалинии» перенесено из терминала D в терминалы В и Е, изменено время вылетов шести рейсов авиакомпании «Икар», – добавляется на сайте.

Одновременно в аэропорту увеличена штатная численность сотрудников, непосредственно задействованных в обработке багажа.Также к этой работе дополнительно привлечены сотрудники партнерских компаний.

Принятые меры позволили снизить пассажиропоток, проходящий через терминал D, более чем на 3 тысячи пассажиров и на 2 тысячи – количество мест багажа ежесуточно, а также обеспечить его своевременную сортировку и отправку.

«Ситуация в аэропорту «Шереметьево», а также соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации», – резюмируется в материале.

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьеве» возникли в начале июня. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Пятого июля стало известно об увольнении ряда руководителей «Шереметьево-Хэндлинг», 6 июля появилась информация, что заместитель гендиректора «Шереметьева» Александра Яковлева возглавит багажную службу аэропорта.