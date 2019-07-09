РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. В квартале Фрунзе и микрорайоне Болшево в Королеве сохранится существующая застройка, эти зоны исключены из зоны КУРТ (комплексного устойчивого развития территории), написал глава города Александр Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

В адрес городской администрации поступило много писем от жителей о том, что им важно сохранить атмосферу, архитектуру и историю квартала Фрунзе и микрорайона Болшево.

«На основании обращений жителей я направил письмо в комитет по архитектуре и градостроительству Московской области с просьбой учесть предложение королевцев и исключить микрорайон Болшево и квартал Фрунзе из зоны КУРТ. Мы получили ответ – Комиссия по внесению изменений в проект правил землепользования и застройки приняла замечания и исключила КУРТ-7 и КУРТ-19 из проекта, существующее зонирование этих районов сохранено», – написал Ходырев.

Дома в квартале Фрунзе ожидает капитальный ремонт и благоустройство. В настоящий момент проводятся собрания собственников жилья.