РИАМО – 9 июл. Девятый апелляционный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу компании «Техпромальянс», которая пыталась оспорить административный штраф, наложенный Минэкологии Подмосковья за нарушение правил обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ходе проверки, проведенной инспекторами эконадзора вблизи села Большая Володарка Ленинского района Подмосковья, на земельном участке обнаружили свалку грунтов, перемешанных с отходами сноса и ремонта зданий. Маркшейдерские замеры показали, что площадь нелегальной свалки превысила 2,2 тысячи квадратных метров. Отходы завозились на огороженную площадку грузовым транспортом и разравнивались бульдозером.

«Минэкологии оштрафовало компанию на 170 тысяч рублей. Не согласившись с этим, нарушители обратились в арбитражный суд, однако последний отказал им в удовлетворении заявленных требований. Теперь и апелляционный суд подтвердил правоту экологического ведомства», – говорится в сообщении.