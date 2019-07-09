РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. Несовершеннолетний пешеход попал под колеса автомобиля на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске, его госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

ДТП произошло 8 июля в 15:40 по адресу: Ильинское шоссе, дом №14.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, который переходил проезжую часть дороги в сопровождении матери. В результате наезда пешеход был госпитализирован», – говорится в сообщении.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины случившегося.

Отмечается, что это не первый наезд на несовершеннолетнего в горокруге за текущий месяц. Первого июля в 22:00 возле дома №25 на Красногорском бульваре автомобиль совершил наезд на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей также потребовалась госпитализация.