РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 июл. Четверо любителей ретроавтомобилей из подмосковного Подольска преодолели 2 тысячи километров на микролитражных машинах Trabant до немецкого города Пюниц для участия в фестивале, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Четыре члена клуба «Ретромобиль» из Подольска на автомобилях марки Trabant (восточногерманские микролитражные автомобили, которые начали выпускать в 50-х годах XX века – ред.) совершили на днях дальний пробег на фестиваль техники стран Варшавского договора в Германии. Расстояние до города Пюниц – 2 тысячи километров, преодолеть его – большой подвиг для маленьких старых автомобилей», – говорится в сообщении.

В 2013 году немецкий Технический музей подарил жителям Подольска голубой автомобиль Trabant, и он своим ходом ехал из Германии в Россию.