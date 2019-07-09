РИАМО – 9 июл. У самолета, выполнявшем рейс Уфа – Москва, сработал датчик кондиционирования, борт штатно сел в аэропорту «Шереметьево», сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Во время полета у лайнера сработал датчик неисправности системы наддува кабины.

«Самолет, выполнявший рейс SU1231 Уфа – Москва, совершил посадку в аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме. Во время полета сработал датчик системы кондиционирования», – сказал собеседник агентства.