РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. В подмосковном Красногорске завершилось строительство нового здания образовательного центра «Созвездие», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новому зданию образовательного центра «Созвездие», возведенному на улице Большая Комсомольская в городском округе Красногорск, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Образовательный центр предназначен для реализации программ психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с задержками психического и речевого развития, нарушениями интеллекта разной степени тяжести, генетическими аномалиями развития, с нарушениями слуха, речи и опорно-двигательного аппарата.

С вводом нового здания центра несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья, деструктивными формами поведения и особыми образовательными потребностями смогут обучаться по адаптированным основным и дополнительным общеобразовательным программам.

«Площадь нового здания образовательного учреждения составляет 8 829 квадратных метров. Здание общеобразовательного центра представляет собой комплекс, состоящий из блоков, примыкающих друг к другу, каждый из которых имеет свое функциональное назначение», – отметил Гарибян.

Блок «А» отведен под психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение, в блоке «Б» размещена основная общеобразовательная школа с группами дополнительных занятий и административными помещениями, блок «В» – медицинский, в блоке «Г» – помещения бассейна, в блоке «Д» – начальная школа с подготовительными группами, в блоке «Е» – помещения столовой, спортивного и актового залов.

«Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Красногорск. Проектом предусмотрено обеспечение доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов», – заключается в сообщении.